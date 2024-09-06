Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Önce çocuklar gülümseyecek’ teması ile hayata geçirdiği Bursa Yuvam’da görev alacak öğretmenler için yeni dönem öncesinde Doç. Dr. Özgür Bolat’ın sunumuyla ‘Okul öncesi öğretmenleri eğitim semineri’ düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ‘Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezleri’nde eğitim verecek öğretmenler için, çocukların nitelikli okul öncesi eğitim alması amacıyla eğitim semineri düzenlendi. Doç. Dr. Özgür Bolat’ın konuşmacı olduğu seminere, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız’ın yanı sıra İnsan Kaynakları Daire Başkanı Bircan Uysal, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Sezen Uğurlu ve öğretmenler katıldı.

‘’Yaptığımız işin önemli olduğunu unutmamalıyız’’

Seminerin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezleri’nin kuruluş amacına değindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in öncülüğünde Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezleri’yle okul öncesi eğitim imkanına ulaşamayan çocuklara ücretsiz ve kaliteli bir eğitim sunmayı hedeflediklerini söyleyen Yıldız, “Çocuklarımızın hayatlarına dokunmak istiyoruz. 4-6 yaş aralığındaki çocuklarımıza, müfredata uygun eğitim vererek, onların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacağız. Çocukların gelecek planlamalarında okul öncesi eğitimin kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yaptığımız işin çok önemli olduğunu unutmamalıyız. Öğretmenlerimiz, kendi çocuklarının nasıl bir eğitim almalarını, nasıl bir öğretmenle iletişime geçmelerini ve nasıl bir eğitim ortamında bulunmasını istiyorsa; öğrencilerinize de öyle yaklaşmalısınız. Bu tür seminerler öğretmenlerin gelişimine katkı sağlayarak çocuklarla olan ilişkilerini daha da güçlendirecektir” dedi.

Seminerin konuşmacısı olan Doç. Dr. Özgür Bolat ise çocuklara doğru yaklaşımın önemine değindi. Bolat, eğitim sürecinde her çocuğun bir birey olarak saygı görmesi ve kendini bir insan olarak değerli hissetmesi gerektiğini dile getirdi. Çocuklara yaklaşırken onların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizen Bolat, “Çocukların özgüvenlerini geliştirmek ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak için eğitimcilerin olumlu dil kullanmaları önemli. Çocuklarla empati kurmaları önemli. Çocukların sadece akademik olarak değil, sosyal ve duygusal gelişimleri de desteklenmeli" diye konuştu.

Çocukların öğretmenlerle kurduğu sağlıklı ve güvene dayalı ilişkilerin kendilerini ifade etmelerinde ve öz değerlerini geliştirmelerinde kritik rol oynadığını hatırlatan Bolat, eğitimcilerin çocuklara rol model olmasının yanı sıra onlara birey olarak değer vermesi gerektiğini söyledi.

Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezleri’nde görev yapan öğretmenler, bu tür seminerlerin çocuklara olan yaklaşım konusunda kendilerini daha geniş hale getirdiğini belirterek duydukları memnuniyeti dile getirdi.