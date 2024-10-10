Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği (BURSAAKYAD) yönetimi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Mora Dergisi / BURSA (İGFA) - Dernek yönetimi, yeni görevinde Bozbey’e başarılar dilerken, samimi ve yapıcı bir ortamda geçen görüşme, iki taraf arasında önemli mesajların verilmesine sahne oldu.

KALABALIK BİR HEYETLE GERÇEKLEŞEN ZİYARET

Ziyarete, BURSAAKYAD Kurucu ve Onursal Başkanı Atilla Güney, derneğin üç ay önce başkanlığına seçilen Fesih Temel, yönetim kurulu, istişare kurulu ve denetleme kurulu üyeleriyle birlikte katıldı.

Kalabalık bir heyetle Bozbey’i makamında ziyaret eden BURSAAKYAD, derneğin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Bozbey’e derneğin çalışmalarıyla ilgili bir brifing veren Kurucu Başkan Atilla Güney, BURSAAKYAD’ın, Bursa’da yaşayan Ağrılıların kültürel değerlerini yaşatma, sosyal dayanışmayı güçlendirme ve sivil toplum bilincini yaygınlaştırma misyonunu vurguladı.

Güney, dernek adına konuşurken Bursa’da 45 bin 289 Ağrılı hemşerilerinin yaşadığını ifade ederek, onların adına Bozbey’e başarı dileklerini iletti. Ayrıca, bu anlamlı ziyarette, Bozbey’e sembolik bir hediye olarak Asalet ve Adalet timsali bir kılıç takdim etti. Bu hediyeye ek olarak, “İyilik İnsana Yakışır” adlı bir kitap da Bozbey’e sunuldu. Hediye edilen kılıç, adalet ve mertlik kavramlarını simgelerken, kitap ise iyiliğin ve insan olmanın değerini bir kez daha hatırlattı.

STK’LARIN ÖNEMİ VURGULANDI

BURSAAKYAD Başkanı Fesih Temel, ziyaret sırasında sivil toplum kuruluşlarının (STK) önemine dikkat çekti. STK’ların, toplumda sosyal dengeyi sağlamada, kültürel değerleri yaşatmada ve yerel yönetimlerle iş birliği yaparak daha verimli hizmet sunmada büyük roller üstlendiklerini belirtti. Temel, dernekler ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu tür ziyaretlerin dayanışmayı artıracağını ve toplum için daha verimli çalışmaların hayata geçirilmesine vesile olacağını ifade etti.

Bursa’da faaliyet gösteren STK’ların toplumsal dayanışmaya katkı sağladığını belirten Temel, bu tür iş birliklerinin sadece dernekler için değil, kent için de faydalı olacağına dikkat çekti. Temel, BURSAAKYAD olarak Bursa’da yaşayan Ağrılılar adına hizmet etmeye devam edeceklerini ve bu tür ziyaretlerin karşılıklı güven ve iş birliğini pekiştirdiğini söyledi.

BAŞKAN BOZBEY’DEN MEMNUNİYET MESAJI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURSAAKYAD’ın kendisine gerçekleştirdiği bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bozbey, BURSAAKYAD’ın Bursa’da yaşayan Ağrılılar adına yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını belirterek, derneğin Bursa’daki sosyal ve kültürel hayata önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Bursa’da yaşayan Ağrılı hemşerilerinin her zaman yanında olacağını vurgulayan Bozbey, STK’ların, yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde daha etkin çalışmalar yürütebileceğini ifade etti. Derneklerin, özellikle kültürel mirasın yaşatılması, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve kente katkı sağlama noktasındaki rollerinin büyük olduğunu belirtti.

Bozbey, Bursa’daki ve Türkiye genelindeki sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmanın temellerinden biri olduğunu ve bu kuruluşların faaliyetlerinin, hem kentteki sosyal barışa hem de kültürel çeşitliliğe olumlu etkiler sunduğunu ifade etti.

Ziyaret, günün anlam ve önemine dair çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. BURSAAKYAD yönetimi ve Bozbey, bu anlamlı ziyarette toplumsal dayanışma, kültürel yaşatma ve yerel yönetimlerle STK’lar arasındaki ilişkilerin önemi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret hem Bursa’da yaşayan Ağrılılar adına hem de BURSAAKYAD’ın çalışmaları açısından önemli bir köprü vazifesi görürken, gelecekte yapılacak ortak projelere de kapı araladı.