Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletteki 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda meydana geldi. Ahmet O. (26) yönetimindeki 16 NLS 06 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmekte olan ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 BGP 594 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ile arkasında bulunan yolcu ağır yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Önder Birgül (43) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, amca Emin Birgül’ün (58) sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ağır yaralı Emin Birgül, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Ahmet O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.