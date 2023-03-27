A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2'nci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı ağırlayacak. Ay-yıldızlılar, 11 yıllık aranın ardından Bursa'da karşılaşmaya çıkacak. Mücadele öncesinde 43 bin 361 biletin tamamı satıldı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 2'nci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek. Ermenistan maçının ardından özel uçakla Bursa'ya gelen Milliler, karşılaşma öncesinde hazırlıklarına burada devam ediyor.

BÜYÜKEKŞİ: MİLLİ TAKIMIN BAŞARISI HEPİMİZE MORAL VERİYOR

Bursa'da oynanacak karşılaşmanın bilet gelirlerinin Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illere gönderileceğini hatırlatan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ermenistan galibiyetinin mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz Milli Takımımızın EURO 2024'te Almanya'da olması. Deprem felaketinin acılarını yaşadığımız bu günlerde Milli Takımımızın başarısı hepimize moral veriyor. Bursa'da oynanacak maçın tüm geliri depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla başlattığımız 'Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyamıza' aktarılacak. Böylece maça gelecek vatandaşlarımız hem Milli Takımımızı destekleyecek hem de depremzede vatandaşlarımıza yardım edecek. Ermenistan maçı için satışa çıkardığımız hatıra bilet uygulamamızı Hırvatistan maçı için de yapıyoruz. Vatandaşlarımız 100 TL ile www.passo.com.tr adresinden hatıra biletlerini alıp deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın geçici ve kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması için başlattığımız 'Omuz Omuza' kampanyasına destek olabilirler" ifadelerini kullandı.

"BURSALILAR MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ"

Karşılaşmaya gösterdikleri ilgiden dolayı Bursa halkına teşekkür eden TFF 1. Başkan Vekili, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, "Bursalı vatandaşlarımız maça çok yoğun ilgi gösterdiler. Milli Takımımızı desteklemek için stadyumda olacak herkese şimdiden teşekkür ederiz. Maça gelemeyecek olan vatandaşlarımızı da hatıra biletlerden satın alarak 'Omuz Omuza' kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. Tüm şehirlerimizde olduğu gibi Bursa da tarih boyu milli takımımızı bağrına basmıştır. Bursa halkı, salı akşamı Ay-Yıldızlı formalarını giyerek Türk Bayrakları ile donatılacak Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Milli Takımlarını coşkuyla destekleyecekler" dedi.

"HER MAÇIMIZA GALİBİYET AMACIYLA ÇIKACAĞIZ"

Milli takımı EURO 2024'te görmek istediklerini ifade eden TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Avrupa'nın en genç milli takımlarından birine sahibiz. Milli Takımımızı Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Teknik Heyetimize ve Milli Futbolcularımıza güveniyoruz. Grup Elemelerindeki her maçımıza galibiyet amacıyla çıkacağız. Taraftarımızın desteğiyle evimizde oynayacağımız Hırvatistan maçını da kazanacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.