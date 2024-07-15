Bursa’da 15 Temmuz anma programları şehitlik ziyaretleri ile başladı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve il protokolü şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 8. yılında Bursa’da anma programları şehitlik ziyaretleri ile başladı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve beraberindeki il protokolü Hamitler ve Pınarbaşı şehitliklerini ziyaret ederek şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı. Anma Programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur’un yanı sıra polis ve jandarma ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Dualarla başlayan anma programı şehit mezarlarına karanfil bırakılması ile son buldu.

Fotoğraf sergisi o geceyi hatırlattı

Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen programda, 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişimine ait fotoğraflar sergilendi. Kahramanların ve hainlerin fotoğraflarıyla demokrasinin önemi bir kez daha vurgulandı. Program sonrası basın açıklaması gerçekleştiren Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, “Gazilerimiz ile bir araya geldik. Şimdi de bir fotoğraf sergisini açtık. Öncelikle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah sağlık, sıhhat versin, hayırlı ömürler nasip etsin. 8 yıl önce bende Adana’daydım. Ülkemiz hainlerle çok ciddi bir mücadele etti. Bu mücadelenin sonucunda şehit verdik, gazilerimiz oldu. İnanıyorum ki bu fotoğraflar hem hainleri hem de kahramanları unutturmayacak. İnşallah ülkemiz daha da gelişecek. Türkiye yüzyılına daha emin adımlarla ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.