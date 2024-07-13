Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Vali Demirtaş, "100 yıl önce Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm evrelerinde bu şuurla zalimin karşısına dikilen ecdadın torunları, aynı ruh ve aynı inançla 15 Temmuz'da yedi düvelin ve onun işbirlikçilerinin karşısına çıkmıştır" dedi.



Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm evrelerinde bu şuurla zalimin karşısına dikilen ecdadın torunları, aynı ruh ve aynı inançla 15 Temmuz'da yedi düvelin ve onun işbirlikçilerinin karşısına çıktığını belirten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Biliniz ki şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar bizim ve aziz milletimizin de birer parçasıdır. Sizler milletimizin emanetisiniz. İnşallah bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Aziz şehitlerimizi incitmeyecek, kahraman gazilerimizi ise asla yalnız bırakmayacağız. Her daim yanınızda olacak, devletimizin ve milletimizin şefkat elini hep yanınızda hissedeceksiniz. Valiliğimizin kapıları da evimizin kapısı da sizlere sonuna kadar açıktır. Sizlerin dertlerine derman olmak, sevinçlerinizi paylaşmak en öncelikli vazifemizdir. Zira vatan için canlarını ortaya koyanlara ve ailelerine ne yapsak, hangi hizmette bulunsak azdır. Bu topraklar şüheda yolu, sehitler memleketidir. Anadolu'da şehit düşmeden yurt edinilmiş tek bir karış toprak parçası yoktur. 100 yıl önce Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm evrelerinde bu şuurla zalimin karşısına dikilen ecdadın torunları, aynı ruh ve aynı inançla 15 Temmuz'da yedi düvelin ve onun işbirlikçilerinin karşısına çıkmıştır. O gece milletimizi FETÖ terör örgütüyle hizaya çekmek isteyenlerin içimizdeki hainlerle bizi yok etmek istediler. Lakin vatan sevdalılarının sel gibi coşan imanlarını hesap etmediler. O imanın önünde Allah'ın izniyle hiçbir hainin durmasının imkan yoktu. O gün aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yiğitlikleri sayesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi başarıya ulaşamadı. Çanakkale'ye eş bu iman milletimizin kahramanlığı, cesareti ve ferasetiyle 15 Temmuz'un karanlığı boğdu aydınlık bir sabah doğurdu. Ülkemiz tarihinde ilk kez bu çapta bir darbe girişimi bizzat milletimiz tarafından engellendiği, milletimizin demokrasiye, milli iradeye, hukukun üstünlüğüne, istiklal ve istikbaline bağlılığı can pahasına tüm dünyaya bir kez daha gösterdi" dedi.



15 Temmuz'da elleri ovuşturarak ülkemizin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyenlere fırsat verilmemiş, küresel güçlerle yerli işbirlikçileri hayal kırıklığına uğratıldığını belirten Vali Demirtaş, "Üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz hain darbe girişimi zihnimizde tüm canlılığıyla yer tutmaya devam ediyor. Bu süreçte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimiz ve bizler FETÖ ve PKK gibi milletimizin istikbal ve istiklaline kasteden terör örgütleriyle mücadeleyi milletimizden aldığımız güçle azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Dünyanın her yerinde vatana ihanetin cezası neyse FETÖ terör örgütünün mensuplarının da aynı cezaya maruz kalmaları için milletçe üzerimize düşeni yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da FETÖ ile mücadelemiz, son örgüt mensubu adaletin huzuruna çıkarılıp hak ettiği cezayı alıncaya kadar sürecektir. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Bursa MHP Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Bursa AK Parti Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Bursa Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Atmaca, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Bölge Adliyesi Başkanı Abdulkadir Şahin, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Vali Demirtaş, pazartesi günü saat 20.00'da düzenlenecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına herkesi davet etti.