Bursa’da yeni yapılacak bina için temel atma esnasında yan tarafında bulunan başka bir siteye ait 16 katlı binanın bahçe duvarı çöktü. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. Köroğlu Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin yanında yeni bir binanın yapımı için temel kazıldı. İnşaat işçilerinin çalışma yaptığı esnada sitenin içindeki 16 katlı bir binanın giriş kısmındaki bahçe duvarı kazı nedeniyle bir anda aşağı düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, şans eseri çalışma esnasında kimseye zarar gelmedi.