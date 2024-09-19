19 Eylül Gaziler Günü Anma programı Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İyi parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü programı Mihraplı Şehitlik Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını, "19 Eylül Günü kahramanlarla beraber yürüyoruz. İşte devlet işte millet!" sözleriyle başlayan Maarif Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Erdem, kanıyla vatan toprağını süsleyen bir ülkenin evladı olduğunu belirterek, "103. yılımızı kutladığımız bu günde tüm gazilerimizi şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Program açılış konuşmasının ardından protokol ekibi gaziler onuruna verilen kokteyl katılması ile son buldu.

