Bursa’nın İznik ilçesinde 2 bin yıllık tarihi surlara sprey boya ile yazılan yazılar tepki çekiyor.

Bizans, Roma, Osmanlı ve Selçuklu olmak üzere dört medeniyete başkentlik yapmış olan Bursa’nın İznik ilçesinde tarihi surlar yine sprey boyalarla kirletildi. Dünyaca ünlü tarihi ilçede 2 bin yıllık surlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boya ile yazılan yazılar kötü bir görüntü oluştururken, bu durum vatandaşların tepkisini çekti.

Turizm işiyle uğraşan Ali Karaman, “Üzücü bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Dört medeniyete başkentlik yapmış İznik’te göle açılan bir kapıda surlara spreylerle yazılar yazıldı, tarihi taşlarımız boyanarak zarar verildi. Bu tür manzaralar geçmiş yıllarda da oldu. Şu ana kadar yapanlar ceza almadı. Dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlerin bu tür manzaralardan hoşnut olmadıklarını görüyoruz. Bizler de turizmci olarak çok üzülüyoruz. İznik önemli, tarihi bir yer. Buraların koruma altına alınması lazım. Kameralar koyarak önlem alınması lazım. İnsanlar İznik’e tarih için geliyor. Surlar geniş bir alana yayılmış durumda. Bu tür manzaralarla karşılaşmak istemiyoruz. Bunu yapanlar böyle şeye kalkışmasınlar. Ecdadımızdan kalan eserleri sprey boyalarla bozmasınlar” diye konuştu.