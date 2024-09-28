Bursa’nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz sayaçlarını okuyup fatura kesmeye gelen operatör, girdiği apartmanın 2. katında hareketsiz yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine gelen ekipler, 2 çocuk babası adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 12. Akın Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğalgaz sayaçlarını okumak ve fatura kesmek için binaya giren operatör, 2. kata çıktığı esnada kanlar içinde yerde yatan bir kişiyi gördü. Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Apartmana giren sağlık ekipleri, 2 çocuk babası tekstil işçisi Ayhan Ata’nın (54) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İki gündür kendisinden haber alınamadığı öğrenilen adamın, merdivenden düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.