Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kent içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi için BursaRay, tramvay hatları ve otobüslerde 29 Ekim Salı günü ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. Ücretsiz uygulamadan yararlanmak için vatandaşların Bursakart’larını kullanmaları gerekirken, uygulama kent içi yolcu taşınan hatlarda geçerli olacak.

Kaynak: igf