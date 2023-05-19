Bursa’da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil metro istasyonunun alt geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen lüks otomobilde ölen 3 kişinin Nilüfer Belediyesi’nin 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde İstanbul’dan geldiği öğrenildi. Kaza anı da bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi istikametinde seyir halinde olan Mehmet Necip Sinan (36) idaresindeki ve Furkan Şenbağ (29), Hasan Hüseyin Acar (38), Onur Kapıkıran’ın (40) yolcu konumunda bulunduğu 16 TR 935 plakalı otomobil süratle ilerlerken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp Fatih Sultan Mehmet metro istasyonu alt geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Mehmet Necip Sinan, yolcu konumundaki Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Acar hayatını kaybetti. Onur Kapıkıran ise ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ederken, araçta bulunan üç arkadaşın Nilüfer Belediyesi’nce düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde İstanbul’dan Bursa’ya geldikleri ve kalacakları otele gittikleri esnada kaza yaptığı öğrenildi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, üç gencin yapılan otopsinin ardından yarın toprağa verileceği bildirildi.