3 katlı tekstil atölyesini saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 katlı tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan 3 katlı atölyeye müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 10 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında can kaybı meydana gelmezken, tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA