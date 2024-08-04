Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3. katın balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Özdoğan Sokak üzerinde bulunan apartmanın 3. katında meydana geldi. Balkonda mama sandalyesinde oturan 1 yaşındaki Ahsen Nur B., mama sandalyesinden kalkmak isteyince bir anda dengesini kaybederek düştü. 3. katın balkonundan düşen Ahsen bebek ağır yaralandı.
Ağır yaralanan bebek özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: iha