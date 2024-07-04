Yankı Yemek A.Ş., 34 yıllık deneyimiyle hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun üretimiyle sektörde kalıcı bir başarı elde etti.

Yankı Yemek A.Ş., 34 yıllık tecrübesiyle modern tesislerinde titizlikle ürettiği yemekleri aynı özenle Bursa’nın yanı sıra çevre illere de ulaştırıyor. Firmanın Kalite Sistem Sorumlusu Leman Uçar, binlerce kişiye aynı anda sağlıklı şartlarda yemek üretebilmenin yolunun doğru üretim şartlarını sağlamaktan geçtiğini belirtti. Uçar, yemek sektöründe fabrikadan sofraya kadar güvenli bir ortam sağlamak gerektiğini vurgulayarak, “Yemek üretiminin ve dağıtımının her aşamasında titiz davranıp asla kaliteden taviz vermiyoruz. Kendimiz yemediğimiz yemeği, kimseye yedirmiyoruz” dedi.

Çalı Sanayi Bölgesi’nde 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Yankı Yemek A.Ş. tesislerinin, günlük 25 bin pax kapasitesine sahip olduğunu belirten Leman Uçar, halen günlük 15 bin pax üretim yaptıklarını ve yılda 5 milyon kişiye yemek ulaştırdıklarını söyledi. Uçar, ihtiyaç durumunda atıl kapasitelerini de faaliyete geçirdiklerini ifade etti.

Leman Uçar, Yankı Yemek A.Ş. olarak kaliteli üretimin yanı sıra hijyen ve sanitasyon kurallarından taviz vermeden, müşterilerinin hem gözüne hem gönlüne hem de damak zevkine hitap ettiklerini vurguladı. Uçar, “Sağlıklı ve lezzetli yemekler üretmeyi başlıca amaç edindik. Bu amaçtan sapmadan müşterilerimize hizmet veriyoruz. Kendimiz yemediğimiz yemeği kimseye yedirmiyoruz” diye konuştu.

Yankı Yemek A.Ş.’nin “önce insan” sloganıyla yola çıktığını söyleyen Leman Uçar, müşterileriyle sürekli diyalog içinde olduklarını, çıkan sorunlara yerinde ve zamanında çözüm bularak müşterilerinin beklentilerinin de üzerinde hizmet sunduklarını vurguladı. Uçar, yemek sektöründe güvenli gıda temininin önemine dikkat çekerek, “Yemek yaparken, tanınmış firmaların ürünlerini satın alıyoruz. Hammadde güvenilirliğimizi; ürün analizleri, sertifikalar ve belgelerle de ayrıca denetliyoruz. Özellikle yağ konusunda daha da titiz davranıyoruz” dedi.

Malzemelerin temininden, yemeklerin üretim sürecinde ve sunuma kadar her aşamada titiz kontroller yaptıklarını yineleyen Leman Uçar, küçük büyük demeden her firmaya aynı titizlikle hizmet verdiklerinin altını çizdi. Kaliteli ürün ve hizmetlerin sürekliliğini korumak için ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000 (HACCP), OHSAS18001 belgelerine sahip olduklarını belirten Uçar, “Biz yaptığımız işin ne kadar büyük özen gerektirdiğini bilerek hareket ediyoruz” diye konuştu.

Yankı Yemek A.Ş., 34 yıllık deneyimi ve kaliteye verdiği önemle Bursa’da ve çevresinde endüstriyel yemek sektöründe sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor.