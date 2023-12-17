Bursa’da daha önceden uzaklaştırma kararı da bulunan koca eşini sol göğsünden bıçakladı. Ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 çocuk annesi kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis şüpheli eşin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Oylat Caddesi üzerinde bir apartman dairesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, daha önceden uzaklaştırma kararının da bulunduğu M.A.A. (34) 4 çocuk annesi eşi Burcu Ayda’yı (32) sol göğsünden bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Burcu Ayda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri şüpheli M.A.A’nın yakalanması için çalışma başlattı.