Bursa’da 4 kişinin ölümüne, 7 kişinin ise yaralanmasına sebep olmaktan yargılanan sürücü, tahliyesini istedi. Hastanede gördüğü tedavi sonrası tutuklanan sanık Özlem Savun, "15 yıldır araç kullanıyorum. Hala olayın şokundayım. Kaza diye bir şey varmış, o da benim başıma geldi. Ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çocuklarım perişan oldu. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Kaza, 5 Şubat 2023 tarihinde sabah saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine giden Özlem Savun’un (34) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki bariyerlere çarpan aracı savrulmaya başladı. Aracın yol kenarında duran yaya ve araçlara çarpması sonucu Cansu Bağış (23), Serpil Terzi (46), Naz Terzi (15), Betül Nur Terzi (25) hayatını kaybederken, Sercan Çalık (34), Bünyamin Sivri (34), Yakup Terzi (57), Özer Yağız Savun (10), Defne Naz Savun (8), Özlem Savun (34) ve Reyhan Mahmasahatova (31) ise yaralandı. Kazaya sebep neden olan Özlem Savun, Bursa Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kuyumculuk yapan Savun’un ifadesinde, yolda bir problem olduğunu, bu nedenle de direksiyon kontrolünü yitirdiğini söylediği öğrenildi. Hızının 135,6 kilometre olduğu tespit edilen Savun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık soruşturması sonucu hakkında Bursa 8’inci Ağır ceza Mahkemesi’nde ’taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan 2 çocuk annesi Özlem Savun’un yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanığın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, taraf avukatları ile müştekiler hazır bulundu. Mahkemede savunmasını yapan Savun, "15 yıldır araç kullanıyorum. Hala olayın şokundayım. Kaza diye bir şey varmış, o da benim başıma geldi. Ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olay günü çocuklarımla birlikte seyir halindeydim. Çok dikkatli araç kullanırım. Benim rahatsızlığım vardı. Normal hızla gidiyordum. Hava yağışlıydı. Hızımı yavaşlattım. Kaza aniden oldu. Olay yerine gittiğimde aklım başıma geldi. Kazanın nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Avukatlarım aracılığı ile vefat edenlerin yakınlarına ulaşmaya çalıştık. Dışarıda 7 ile 9 yaşlarında çocuklarım var. Perişan oldular. Onların bana ihtiyacı var. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkemede söz alan müşteki Şehmuz Karabulut, "Kaza anında sanık olay yerine gelerek, bize ’Allah belanızı versin, siz burada durmasaydınız bir şey olmayacaktı’ dedi. Bize yardım bile etmeden karşıdan baktı. Kendisinden şikayetciyim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme başkanı tarafından müştekinin sözleri kendisine sorulan tutuklu sanık Savun, "Asla doğru değil. Zaten çocuklarım arabada ağlıyordu. Ben olayın şokundaydım. Böyle söz sarf etmedim" dedi.

Olay yerinde 14 dakika ara ile iki kazanın meydana geldiğini belirten sanık avukatları, yolun yapımında hata olduğunu düşündüklerini belirterek, konunun araştırılmasını isteyerek, müvekkillerinin yaklaşık 5 aydan bu yana tutuklu bulunduğunu, bakmakla yükümlü çocuklarının olduğunu, kaçma şüphesinin bulunmadığını, tahliyesini veya adli kontrol şartlarından birini uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan kati raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.