Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangında, alevlere müdahale etmek isteyen muhtar yaralandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hasanbey Mahallesi Osmaneligör sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çamaşır makinesinden çıkan yangın hızla büyüyerek daireyi sardı. Alevleri görenler kendilerini dışarı atarken, olay 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale etmeye kalkan mahalle muhtarı Vezir Sağlan’ın üzerine yanan parçalar düştü. Yaralanan muhtar, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise yangını uzun uğraşlar sonucu söndürmeyi başardı.

Yürekleri ağza getiren yangında bazı vatandaşlar dumandan etkilenirken, dairede kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.