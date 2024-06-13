Bursa’da ağzındaki sigara ile 5 okula girerek hırsızlık yapan okul faresi, Yıldırım’da sivil timler tarafından yakalandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri 5 okuldan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kameraları mercek altına alındı

Ekipler bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelinin 12 adet suç kaydı bulunan E.T. (38) olduğunu tespit etti. Şüphelinin aynı bölgede bulunan iki okula toplam 5 kere girdiğini tespit eden Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, şüpheli E.T.’yi Vatan Mahallesi’nde sokak üzerinde gözaltına aldı.

Polis Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği’ne getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelinin hırsızlık için girdiği okulda sigara yaktığı, rahat tavırları da güvenlik kamerasına yansıdı.