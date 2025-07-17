İlan.gov.tr adresinde yayınlanan mahkeme kararlarında; Bursa 1. Asliye ticaret mahkemesine başvuran İndivani ithalat ihracat sanayi ticaret limited şirketi içi ara kararla verilen 3 aylık geçici konkordato mühleti 15/07/2025 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatıldı.

Doğadan Gelen Yusuf Et Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi için verilen 3 aylık geçici konkordato mühleti 18/07/2025 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatıldı.

Bursa Global Profesyonel Atık Yönetimi Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile Global Yaş Sebze Meyve Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için 22/04/2025 tarihli tensip kararlarıyla birlikte 3 aylık geçici konkordato mehli verildi.

A.R.M. Otomotiv Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi, Kapimsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 10/07/2025 tarihli tensip kararlarıyla birlikte 3 aylık geçici konkordato mehli verildi.

Kaynak: ilan.gov.tr