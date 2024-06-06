Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Bursa’nın Gemlik ilçesinde 6,7 merkezli deprem senaryosuyla 5 ilde tatbikat gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden elde edilen tecrübeyle kamu gücünün kullanılması, destek illerin intikali, AFAD merkezlerinin deprem anından itibaren afet yönetim süreçlerine katılımı ve koordinasyonun test edilmesi hedefiyle tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat sabah saatlerinde vatandaşların cep telefonlarına gönderilen kısa mesaj ile başladı. Senaryo gereği merkez üssü Gemlik olan Bursa, Kocaeli, Yalova, İstanbul ve Bilecik’i etkileyen 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun üzerine Bursa AFAD Müdürlüğünde Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. 5 ilde tatbikata 39 kamu kurumu ve 15 sivil toplum kuruluşu katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan tatbikatın dayanışma içinde geçtiğini belirten Demirtaş, "Allah böyle bir felaketle bizi karşı karşıya bırakmasın. Ama olacaksa da bizim mutlaka bu işte hazır olmamız gerektiğini özellikle ifade ediyorum. Sorumluluklarımızın farkında olmamız lazım. Allah korusun böyle bir felaketle karşı karşıya kaldığımız zaman vatandaşlarımız devleti hemen yanında görmek istiyor" şeklinde konuştu.

Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ise bu yıl ülke genelinde 70 tatbikat yapmayı planladıklarını bildirdi. Tatbikatlarla muhtemel afetlere hazır hale gelebilmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ergin, "Bu tatbikatta senaryo gereği Bursa’da 6,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde 5 il, 26 ilçe etkilenmiştir. Tatbikat sıfırıncı dakikadan itibaren 24 saat kesintisiz ve gerçek zamanlı olarak yapılacaktır. Depremden etkilenen başta Bursa olmak üzere Kocaeli, Bilecik, İstanbul’da sadece Tuzla’yı aldık, Yalova illerine 18 destek ili AFAD Başkanlığımızca görevlendirdik. Tatbikat süresince AFAD koordinasyonunda mobil koordinasyon tırı, sabit kanatlı İHA UÇBEY, 6 dron ve 7 bin personel görev alıyor" diye konuştu.

Bursa AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ise, "Bursa’da bu şiddette bir deprem olması halinde 32 bina hasar görürken, 4 bin 800 bina yıkılacak, yaklaşık bin 48 kişi hayatını kaybedebilecek, 120 bin kişinin ise geçici barınmaya ihtiyaç duyabileceği tespit edilmiştir. Her ilçeye desteğe gelecek her il olarak belirlenmiştir. Enkaz alanlarında fiili olarak sürdürülmektedir" şeklinde konuştu.

Tatbikat çerçevesinde Gemlik’te yıkılan binalarda enkazda kalan yaralılar kurtarıldı.