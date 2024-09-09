2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders ziliyle birlikte, 42 bin 941 öğretmen, 677 bin öğrenci ders başı yaptı. Mehmet Torun Özel Meslek Eğitim Okulu’ndaki öğrencilerle bir araya gelen Bursa Valisi Erol Ayyıldız, ilk dönemin hayırlı olmasını diledi.

Bursa’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 42 bin 941 öğretmen, 677 bin öğrenci okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk ders zili programı ise, Mehmet Torun Özel Meslek Eğitim Okulu’nda gerçekleşti. Özel eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursa milletvekilleri yakından ilgilendi. 24 bin 737 sınıf, 2 bin 31 okulda eğitime başlayan öğrenciler için yeni kazandırılan 10 okul 318 dersliğinde aralarında olduğunu belirten Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Okullarımızı hazırlarken bize katkı sunan valimize, okul idaremize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Yalnızca bilginin aktarımıyla sınırlı kalmayan erdemli ve yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefleyen eğitim anlayışı bu yılın temeli olacaktır. Yeni müfredat çalışmaları, yetiştirmiş olduğumuz nesillerin zamanın ihtiyacına uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

Herkesin bir mesleği olmalı, ana felsefesinde yola çıkarak mesleki ve teknik eğitim politika belgesi uygulamaya konduğunu belirten Alireisoğlu, “Bu doğrultuda, bu belgeyle mesleki eğitim sektörünün ihtiyaç duyduğu alanda mesleki eğitimi sektörün ihtiyaç duyduğu alanda geliştireceğiz ve mezunların istihdamını bu doğrultuda kolaylaştırıp çoğaltmış olacağız. Bugün okullarımızdaki ilk dersimizde yaklaşık 1 yıldır tüm dünyanın gözü önünde devam eden İsrail zulmüne karşı evlatlarımızın farkındalığını arttıracağız. Bağımsızlık ve vatan kavramlarının önemini bir kez daha anlatmak hedefiyle ‘Çanakkale’den Gazze’ye vatan savunması ve bağımsızlık mücadelesi’ konusu ele alınacaktır” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Öğretmenlere, öğrencilere ve velilerine bu dönemin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah sorunların en aza indiği, öğrencilerin okula koşarak gittiği, iyi eğitim aldığı bir dönem olmasını istiyoruz. Öğretmenlerimize de büyük görev düşüyor. Ülkesine ve bayrağına sahip çıkan gençlerin yetişmesi çok önemlidir. Bu küçülen dünyada gençlerin her birinin dünyanın her bir yerine ulaşabilecek nitelikte yetişmesi son derece önemlidir. Velilerimize de büyük görevler düşüyor. Çocuklarını asla yalnız bırakmaması gerekiyor. Çocuklarımız geleceğe iyi bir şekilde hazırlanmasında ailelerin de rolü çok büyüktür” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimin her yerinde olduklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Özel eğitime tabi olan çocuklarımızı geleceğe hazırlamak çok önemli. Onları bir meslek sahibi olmasında destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarına gelecek oluşturmak adına böyle okullara getiren aileler etrafındaki kişilere de iyi örnek olmaktadır. Bizde elimizden gelen, kırtasiye, burs, ulaşım ve buna benzer öğrencilerimize ve ailelerimize gereken desteği vereceğiz” dedi.