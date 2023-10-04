Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dikkat çeken bir olay meydana geldi. Ferzende A. (66) adlı yaşlı adam, evinin bahçesinde mahsur kalan bir kediyi kurtarmak amacıyla ağaca tırmandı. Ancak kedi panikle aşağıya inince, yaşlı adam kendisi ağaçta mahsur kaldı. Bu tehlikeli durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, özenli bir çalışma sonucunda ağacın dalını keserek yaşlı adamı kurtardılar. Olayın amatör bir kamera tarafından kaydedildiği görüntüler de dikkat çekti. Yaşlı adam, kurtarıldıktan sonra itfaiye ekiplerine teşekkür ederek yaşanan olayın stresini atlatmış görünüyordu.