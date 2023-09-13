Bursa’da Ak Partinin yeni atanan 5 ilçe başkanı görevlerine başladı. Yıldırım, İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Gemlik ilçelerine yeni atanan 5 ilçe başkanı Ankara’da mazbatalarını aldı.

Bursa’nın Yıldırım, İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Gemlik ilçelerinde istifa eden ilçe başkanlanının yerine görev yapacak 5 isim belli oldu. Yıldırım ilçesine İrfan Akkaya,

İznik ilçesine İnanç Şahin, Karacabey ilçesine Gültekin Saygısever, Mustafakemalpaşa ilçesine Mutlu Turgut, Gemlik ilçesine ise Tevfik Yılmaz ilçe başkanı olarak atandı.

Yeni atanan 5 ilçe başkanı dün Ankara’da mazbatalarını aldı. Yeni ilçe başkanlarına mazbatalarını veren TBMM ve AK Parti MYK üyesi Erkan Kandemir hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Mazbatalarını alan 5 ilçe başkanı görevlerine başladı.