Dün Kestel Belediyesi Futbol Sahası’nda oynanan Bosna Turanspor-Başaran Kuştepespor maçında futbolcular arasında yaşanan tartışmaya Turanspor taraftarları da girdi. Sahaya girmek isteyen taraftarlar, “Burası Kestel, buradan çıkış yok” diyerek küfürler yağdırdı. Maçta polisin olmaması dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Dün, Bursa’nın Kestel ilçesinde oynanan Bosna Turanspor-Başaran Kuştepespor maçında Turanspor taraftarları sahaya girmek isteyerek sözlü olarak hakem ve futbolculara saldırdı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre maçta iki genç oyuncu arasında küçük çaplı bir tartışma yaşandı. Bir futbolcunun diğerini itmesinin ardından Bosna Turanspor taraftarları, “Burası Kestel, buradan çıkış yok” sloganı attıktan sonra sahaya girmek istedi. Saha görevlileri, kapıları kapatarak tedbir almaya çalıştı.

Bazı Başaranspor taraftarları, emniyeti aramasına rağmen, polis maç bittikten sonra stada gelebildi.

“GENCECİK ÇOCUKLARA SALDIRMAK AHLAKİ DEĞİL”

Görgü tanığı H.D., olayı şu ifadelerle anlattı:

“Başaran Kuştepespor, Bosna Turanspor’un sahasında oynadı maçı. Bosna Turanspor Kestel’in takımı. Başaranspor deplasmandaydı. Spor bu neticede, zaman zaman fauller yapılıyor. Yine bir faul oldu. Sonra iki futbolcu arasında bir küçük çaplı bir tartışma yaşandı. Bir futbolcu diğerini itti. Sonrasında Bosna Turanspor taraftarları ‘Burası Kestel, buradan çıkış yok’ sloganı atarak sahaya girmek istediler. Başaranspor kalecisi ve futbolculara küfürler yağdırıp tehdit ettiler. Bu çocuklar henüz 15-16-17 yaşlarındalar. Hepsi spor yapmak için geliyor. Bu kadar gerginliğin ne lüzumu var? Spor, medeniyetin ve kardeşliğin simgesi olmalı. Gencecik çocuklara koca koca adamların saldırmak istemesi, küfürler etmesi ve tehdit etmesi insanlığa sığar mı?”

“AMATÖR KULÜPLER GENÇLERİN HAYATLARINI KURTARIYOR”

Öte yandan olayı gören bazı tanıklar ise amatör lig maçlarında güvenlik önlemi alınmadığını, bu tip olaylarla sıklıkla karşılaşıldığını ifade etti. Emniyetin ve belediyelerin bu konuya hassasiyet göstermeleri gerektiğini kaydeden görgü tanığı H.D., “Maç bittikten sonra sadece 2 polis geldi. O çocuklardan herhangi birine zarar gelseydi bunun hesabını kim verecekti? Bursa Valisi mi, Bursa Emniyet Müdürü mü, Bursa İl Spor Müdürü mü, Belediye Başkanları mı? Birçok genç uyuşturucunun pençesindeyken bu çocuklar spor yapıyor. Uyuşturucudan uzak duruyor. Amatör kulüpler bir nevi gençlerin hayatlarını kurtarıyor. Bu kulüplere ve sporculara destek olmak herkesin görevi.” dedi.

AMATÖR SPORCULAR ULAŞIMDAN ŞİKAYETÇİ

Öte yandan amatör sporcular da ulaşım problemlerinden şikayetçi. Atıcılar Spor Tesislerinde antrenman yapan amatör futbolcular, saat 22.30’dan sonra tesisin yakınından otobüs geçmediğini, antrenmanların gece geç saate kadar sürdüğünü ve metroya kadar yürümek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Belediyelerin sporcular için servis sağlamasını talep eden amatör futbolcular, toplu ulaşım imkanlarından yararlanabilmek için de otobüs saatlerinin en azından gece 00.00’a kadar uzatılmasını istiyor.