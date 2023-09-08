Bursa Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitimde bir marka haline gelen Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde görev alan öğretmenler için yeni dönem öncesinde ‘alan bilgilerini geliştirmek ve motivasyon’ amacıyla eğitim seminerleri düzenledi.

Bursa’da 2019-2020 eğitim döneminde 6 merkez ile faaliyete başlayan Ana Kucaklarının sayısı, vatandaşların talepleri istikametinde 29’a yükseldi. Ana Kucaklarında görevli öğretmenler periyodik eğitim seminerleri ile daha donanımlı hale geliyor. Yeni dönem öncesi Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim seminerinde Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uzmanı, Akademisyen Ebru Kalyoncu okul öncesi eğitimde dikkat edilmesi gerekenlere dair önemli bilgiler derlediği sunumunu Ana Kucağı Merkezlerinde görevli öğretmenlerle paylaştı.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilik alanında da öncü olmaya devam ettiklerini belirterek “Ana Kucağı Eğitim Merkezlerimizin sayısı şuan 29’a ulaştı. İnşaatı süren ve açılmayı bekleyen merkezlerimiz de var, sayılarımız artmaya devam edecek inşallah. Ana Kucaklarımızda şimdiye kadar 5265 öğrenci faydalandı. 230 öğretmenimiz ile birlikte 29 merkezimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Çocuklarımız bizler için çok kıymetli. Sosyal belediyecilik alanında da üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, yeni eğitim-öğretim yılınız hayırlı olsun” dedi.

Eğitim seminerlerinde, yeni dönem müfredatına uygun konuların bulunduğu kitapların tanıtımı da yapıldı. Seminerlerde; okuldaki ayak izlerim, tanışma oyunları, okul öncesi ritim, kadın erkek eşitliği, psikodrama ile okula uyum süreci, okul öncesi değerler eğitimi, çocuklar için felsefe P4C, çocuk ve oyun, 0-6 yaş kimlik gelişimi eğitimi gibi konular ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, seminerde sunum yapan Akademisyen Ebru Kalyoncu’ya hediye takdim etti. Etkinlik yeni dönem için pasta kesilmesinin ardından sona erdi.