Bursa’da aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı felç etti. Önünü göremeyen sürücüler yollarda kalırken, rögarlardan taşan sular caddeleri göle çevirdi. Gemlik ilçesinde de bir pazar alanında tezgahlar sular altında kaldı.

Bursa’da etkili olan sağanak yağmur sebebiyle, bazı ilçelerde hayat durma noktasına geldi. Bursa Yalova yolu üzerinde yağan yağmur sebebiyle göz gözü görmezken, araçlar yol kenarına çekip yağmurun dinmesini bekledi. Gemlik ilçesi Manastır bölgesinde ise, yollar göle dönünce araçlar sulara gömüldü. Gemlik’te Perşembe Pazarında da tezgahların arası sularla dolunca, esnaf zor anlar yaşadı.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesinde ise rögarlar taştı. Yollar dereye dönerken, ağaç diplerinden çıkan topraklar caddeyi kırmızıya boyadı. Belediye ekipleri ise gelen ihbarlara yetişmeye çalıştı.