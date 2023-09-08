Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile bir akülü bisiklet çarpıştı. Kaza sonucunda bisiklet sürücüsü yaralanırken, tüm olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Atatürk Caddesi üzerinde, petrol istasyonu karşısında gerçekleşti. Akülü bisiklet, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken ani bir şekilde yola çıkan kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü yere düştü ve yaralandı. Kazanın hemen ardından, olay yerine gelen ilk yardım ekipleri tarafından bisiklet sürücüsüne ilk müdahale yapıldı. Yaralı bisiklet sürücüsü, ambulansla İznik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Trafik kazası, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.