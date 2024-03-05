Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki aracın lastiğine bıçak saplayıp kaçan genç, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen 2 şahıstan biri üzerinden çıkardığı bıçakla park halindeki otomobilin arka lastiğini patlatıp, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından 16 RC 875 plakalı aracına binen Hüseyin Geçgel, ilerlediği sırada lastiğin patladığını fark etti. Aracının lastiğinin yarıldığını gören Geçgel, güvenlik kamerasını incelediğinde olayı tespit etti.

Geçgel, şüphelinin bulunması için karakola giderek şikayette bulundu.