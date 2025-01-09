Bursa'da 2 gün önce polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil, şehirde büyük bir paniğe yol açtı. Otoyoldan gişelere kadar gidip geri dönen araç, yolu kesen bölge trafik ekiplerine çarptı, ardından kontrolünü kaybedip bir direğe çarparak durdu.

Şüphelilerin aracından 145 gram uyuşturucu ve para çıktı. Kazaya karışan şahıs, basın mensuplarının 'neden kaçtınız' sorusuna 'sürücüye sor' cevabını verdi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan, Gülistan i. ve Oğuzhan A. tutuklanırken, K.A., E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, polis aracında 450 bin lira maddi hasar olduğu öğrenildi.