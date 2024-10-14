Bursa’da çeşitli suç ve hapis cezasında aranan toplam 401 aranan şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak, 8 gün boyunca aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, ’Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında 81 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ç.I., ’Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına" sebebiyet verme suçundan hakkında 56 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Y.E., ’Hırsızlık’ suçundan hakkında 39 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.N., ’Yağma’ suçundan 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.D. ve çeşitli suçlardan farklı yıllarda aranan toplam 401 aranan şahıs yakalandı.