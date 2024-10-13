Bursa’da bir arsa sahibi içinde kiracısı bulunan arsayı müteahhite verdi. İddiaya göre, sözleşmesi bitmeyen kiracıyı arsadan çıkarmak istedi. Sözleşmenin devam ettiğini ve arsadan çıkmayacağını söylemesi üzerine gece vakti arsaya ekskavatörle girerek her şeyi yerle bir etti.

Bursa’da yaşayan İbrahim Çalışkan, 2007 yılında Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde kendisine ait şirketlerin faaliyetlerini yürütmek için arsa kiraladı. Kiraladığı günden bu yana kirasını düzenli ödeyen Çalışkan arsanın 1 ay önce mülk sahibi tarafından müteahhite verildiğini öğrendi. Arsa sahibinin kendisine yeri boşaltmasını arsaya konut inşa edileceğini söylemesiyle, sözleşmesinin henüz bitmediğini ve arsayı boşaltmayacağını arsa sahibine bildiren Çalışkan sabah işyerine geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre arsa sahibi gece vakti ekskavatörle arsaya girerek, içerisindeki eşyalarla birlikle işyerini yerle bir etti. Yaşadığı olayın şokunu atlatan Çalışkan en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Sabaha karşı yağmalanmış

İşyerinin yıkılmasının üzerine kalan eşyalarının da yağmalandığını söyleyen Çalışkan, “Burada servis taşımacılığı, turizm işletmeciliği ve kendi araçlarımın bakımını yapıyorum. 2007 yılında bu arsayı kiraladık. İçerisindeki her şeyi kendimiz yaptık. Olaydan 1 ay önce müteahhite verdik diye bilgi verdiler. Kira sözleşmesi devam ettiği için biz de çıkmayacağımızı söyledik. Noter’den boşaltın diye ihtar göndermişler bizde ona cevap yazdık. Sözleşmemiz devam ediyor hatta geçen ayki kirayı zamlı olarak yatırdık. Her ay düzenli ödemelerimizi yapıyoruz. Bir tane bile eksik ödememiz yok. Sabaha karşı veya gece geldiklerini tahmin ediyoruz. Sabah ben geldiğimde içeriden 3-5 kişi koşarak kaçtı. Muhtemelen kalan eşyaları yağmaladılar. Hemen karakola bildirdik, ifademizi verdik”

Duvarı yıkarak girmişler

Arsada araç girişi için kapı olduğunu fakat dükkanı yıkmaya gelenlerin arsaya duvarı yıkarak girdiğini söyleyen Çalışkan, “Ekskavatörle duvarı yıkarak içeriye girmişler. Arsanın kapısı da var ama duvarı yıkarak girmeyi tercih etmişler” dedi.

Faciadan dönülmüş

Dükkan içerisinde birçok yanıcı ve patlayıcı malzeme bulunduğunu söyleyen Çalışkan, “Su tesisatını patlatmışlar, elektrik kabloları ortaya saçılmış. İlk geldiğimizde korkudan giremedik. Elektriği hala kesemedik. Elektrikçi çağırıp sistemi kesip bu şekilde içeriye girmeyi düşünüyoruz. İçeride mutfağımız var, içinde tüp var. Ayrıca oksijen tüpleri var. Bunları biri bile yıkım esnasında patlasaydı neler olabileceğini bilmiyorum. Muhtemelen çok büyük bir facia olurdu” şeklinde konuştu.

Ekmek teknemizi yıktılar

Yaşadığı durumu yargıya taşıyacağını kaydeden Çalışkan, “Kısa süre içinde davamızı açacağız, davamızda haklıyız. Bize herhangi bir evrak gelmedi. Herhangi bir mahkeme kararı yok. Tüm bunlara rağmen zorba bir şekilde ekmek teknemizi yıktılar” dedi.