Bursa’nın köklü eğitim kurumlarından biri olan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, tarihi yapıların temellerine ulaşmak için yıkım ve kazı çalışmalarına başlandı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın talimatıyla, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ve Tophane Vakfı’nın katkılarıyla, okulun kapalı spor salonunun yıkımına başlandı. Yıkımın hemen ardından kazı işlemlerine geçilecek. Osmangazi ilçesindeki Hamidiye Sanayi Mektebi olarak bilinen ve korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Müze Müdürlüğü denetiminde tescilli yapıların temellerinin araştırılmasına yönelik hazırlanan restitüsyon projesi kapsamında araştırma kazısı gerçekleştirilecek.

İlerleyen aşamalarda, atölye ve eklentilerinin de yıkımı gerçekleştirilerek kazı çalışmaları bu çerçevede de devam edecek.