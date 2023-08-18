Sahip olduğu verimli tarım arazileri ile ülkemizin tarımsal olarak üretim üslerinden biri olan Bursa'nın Karacabey ilçesinde çiftçiler, bu sezonki kavun hasadından memnun.BURSA (İGFA) - Karacabey’e bağlı Çavuş Mahallesi’nde devam eden kavun hasadı bu yıl çiftçinin yüzünü güldürürken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da bölgeye giderek, kavun üreticileriyle ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Özkan, tarım ve hayvancılığın başkenti olarak nitelendirilen Karacabey’in kavun ve karpuz üretimi ile tanınan Çavuş Mahallesi’ne yaptığı ziyarette, "Burada yapılan üretim büyük ölçekli olmayan, işçi gerektirmeyen ve Türkiye’ye rol model olacak şekilde aile çiftçiliği olarak yapılmaktadır. Hasat edilen ürünler köy meydanına getirilerek aracı olmadan hal esnafına, marketlere, tüketicilere direkt olarak satılmaktadır. Güzel kokusu ve harika lezzetinden dolayı biz de ziyarette bulunduğumuz yerlere Çavuş Mahallemizde yetişen kavunlardan hediye olarak götürüyoruz ve herkes bu hediyeden memnun oluyor” dedi.

Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı bu yıl satışların daha hızlı olduğunu belirten Başkan Özkan, tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlar günler diledi.

Çavuş Mahallesi Muhtarı Mustafa Uz da, “Bunlar ata tohumu ile yetiştirilen kavunlar. Tamamen susuz yetiştiriyoruz. O yüzden tadı, lezzeti iyi oluyor. Bu kavunlar aynı zamanda önemli bir gelir kaynağı. Hasadımız yaklaşık onbeş gün daha sürer. Bundan sonra beyaz kavun hasadı başlayacak. O da yaklaşık bir ay sürecek” diye konuştu.