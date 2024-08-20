Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bağlı Atıcılar Mahallesi'nde altyapı sorunu, mahalle sakinlerini endişelendirmeye devam ediyor. Ateş Sokak’ta bir evin önünde başlayan su sızıntısı, yaklaşık bir haftadır çözüm bekliyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi’nde altyapı sorunu büyümeye devam ediyor. Mahallede bir evin önünde başlayan su kaçağı bir haftadır devam ediyor. Mahalle sakinlerinin, belediye ve BUSKİ’ye yaptığı tüm bildirimlere rağmen henüz herhangi bir somut adım atılmadı.

Atıcılar Mahallesi Ateş Sokak'ta bir hafta önce ortaya çıkan su sızıntısı, mahalle sakinleri tarafından hemen fark edildi ve ilgili kurumlara bildirildi. Sızıntının asfaltın altından geldiği belirtilirken, suyun sürekli olarak yüzeye çıkması altyapı sorunlarının daha da büyümesine neden oluyor.

YEREL YÖNETİM MÜDAHALE ETMİYOR

Belediye ve BUSKİ ekipleri, olay yerine gelerek durumu inceledi ve sızıntının olduğu alanı işaretledi ancak bu incelemenin ardından herhangi bir tamirat ya da onarım çalışması yapılmadı. Mahalle sakinleri, su sızıntısının giderek artmasından ve altyapı sistemine verebileceği uzun vadeli zarardan endişelerini dile getirdi.. Ekiplerin sadece işaretleme yapmakla yetinmeleri, sorunun çözümü için yeterli adımın atılmadığı yönünde eleştirilere yol açtı.

MAHALLE SAKİNLERİ ENDİŞELİ

Atıcılar Mahallesi sakinleri, sızıntının oluşturduğu su birikintilerinin özellikle çocuklar için tehlike arz ettiğini ifade ediyor. Bir diğer endişe de su sızıntısının binanın temeline zarar verebileceği yönünde. Günlerdir bu problemle yaşadıklarını kaydeden mahalle sakinleri, durumun her an daha kötüye gidebileceğinden tedirgin.

Atıcılar Mahallesi, Ateş Sokak sakinleri yaklaşık bir haftadır süren altyapı sorununun çözülmesi için seslerini duyurmaya çalışıyor.

Mahalle sakinleri, yetkililerin bir an önce müdahale ederek sızıntının kaynağını tespit etmesini ve onarım çalışmalarını başlatmasını talep ediyor. Sızıntının büyümesi halinde ortaya çıkabilecek daha büyük altyapı sorunlarının ve olası maddi zararların önüne geçilmesi için acil bir çözüm bekleniyor.