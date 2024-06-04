Bursa’da Nilüfer ilçesinde bulunan alışveriş merkezinin bahçesinde yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşatan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez, Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler ağaçları sararken, yangını görenler hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Polis yangının çıkış nedenini araştırırken, yangın anı ise kameraya yansıdı.