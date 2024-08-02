Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yer alan Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Mümin Gençoğlu Caddesi, işlekliği ve yoğunluğu ile dikkat çekmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesinin yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Mümin Gençoğlu Caddesi, bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri birçok dükkan ve esnafa ev sahipliği yapması sebebiyle Bursa’nın en işlek caddelerinden biri olma özelliğini korumayı sürdürüyor.

Birçok vatandaş, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri birçok alana ev sahipliği yapması dolayısıyla bölgede yaşamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederken, bazı vatandaşlar ise yoğunluktan şikayetçi.

Bursa’ya göçlerin artmasıyla birlikte yükselen nüfusun şehrin belli bölgelerinde biriktiğini kaydeden vatandaşlar, şehir altyapısının bu yoğunluğu kaldıramayacağından endişe ettiklerini de dile getiriyor.

Öte yandan trafik yoğunluğunun da oldukça yüksek olduğu Mümin Gençoğlu Caddesi’nde, yol kenarına park eden ve dükkanlarına mal indiren araçların fazlalığı da bölgedeki trafik probleminin başlıca sebepleri arasında gösteriliyor.