Bursa'da 31 Mart seçimlerinin öncesinde hizmete giren Balat Metro İstasyonunun geçici bir süre ile kapatıldığı duyuruldu.BURSA (İGFA) - Bursa'da 31 Mart'taki seçimlerden hemen önce hizmete giren Balat/Geçit Metro İstasyonuna yapılan sefelerin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

Yapılan duyuruda Ulaştırma Bakanlığının Bursa Şehir Hastanesi etabında yapacağı çalışmalar nedeniyle seferlerin belirsiz bir süreliğine iptal edildiği belirtildi.

Bursalılar seferlerin en kısa süre içerisinde tekrar başlamasını istiyor.