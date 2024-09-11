Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve farklı İllerden gelen personelin katılımıyla Bursa Balık Hali'ndeki denetimleri sıklaştırdı.BURSA (İGFA) - Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte Balık Hali denetimlerini sıklaştıran Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden de gelen ekiplerle denetimleri yoğun şekilde sürdürüyor.

Son denetimde 23 adet nakil aracını inceleyen ekipler, 4 nakil aracına nakil belgesi olmaması sebebiyle idari para cezası uyguladı.

Ayrıca, sahipsiz 2 kasa avlanabilir asgari boydan küçük Bakalyaroya (Merlam) da el konuldu.

Ekipler, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.