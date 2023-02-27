Bursa bölgesinde yağışların az olması nedeniyle, su tasarrufu noktasında yapılan duyuru ve bilgilendirmeler güncelliğini kuruyor. İnegöl’ün Bursa’ya göre en büyük avantajı ise barajlardan değil, kaynaklardan ve pompalardan besleniyor olması. Şu an kaynakların normal bir şekilde aktığı bilgisine ulaşılırken, İnegöl ile ilgili de risklerin doğabileceği öğrenildi. Peki o risk ne? İşte cevabı..

BUSKİ kaynaklarından alınan bilgiye göre İnegöl’de ki su ihtiyacının büyük bir bölümü Fevziye Köyünde yer alan Ulupınar kaynağından sağlanıyor. Bunun yanı sıra Alibeyköy, Çeltikçi ve Kulaca’da yer alan pompa kaynaklarında da hem merkez hem de kırsal bölgelerin su ihtiyacı karşılanıyor. Yine bazı kırsal mahallelerde de kendi kaynaklarıyla su taşınıyor.

Depolanmış su kaynaklarıyla beslenmemesi nedeniyle İnegöl, su ihtiyacı konusunda Bursa’ya göre daha şanslı olmasına rağmen, yetkililer kaynakların karla beslenmemesi durumunda aynı sorunların İnegöl’de de hissedilebileceği uyarısında bulunuyor.

Kar yağışlarının olmasıyla kaynakların beslendiği ancak olası lodosların yaşanması halinde kaynaklarda ki su debilerin düşebileceği uyası yapılarak suyun israf edilmemesi istendi.

Su kaynaklarından sağlıklı verim alınabilmesi için kar yağışının Mayıs ayına kadar kar ile beslenmesi gerektiği bilgisine ulaşılırken, toprak tarafından emilen kaynağın su debisinde yükselmeye neden olduğu, kar yağışının lodosa maruz kaldığı dönemlerde de su kaynağının bazı yıllarda düştüğüne şahitlik edildiği uyarısı yapıldı.

Yetkililer ayrıca tarımsal sulama dönemin de çiftçilerin önemli miktarda su tükettiğine de dikkat çekerek, suyun verimli kullanılmasını istediler.