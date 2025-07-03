İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütleri DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP'de faaliyet gösterdiği ve haklarında etkin pişmanlık ifadesi bulunan 43 şüpheli tespit edildi. Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Erzincan ve Bursa'da 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İznik Muhabiri Mehmet Buldu'nun da olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, firari durumdaki 10 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. BGC'nin Başarı Ödülleri yarışmasında muhabir Mehmet Buldu ödül almaya hak kazanmıştı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK