Bursa’da Kurban Bayramı öncesi Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin en yoğun olduğu bölgelerde adeta kuş uçurtmadı. Şüpheli şahıslar üzerinde denetim yapan ekipler bayram boyunca da görev alacak.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, özellikle bayram alışverişinin yoğunlukla yapıldığı Kapalıçarşı, Uzunçarşı, Cumhuriyet Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve alışveriş merkezleri önünde denetimler yaparak adeta bölgede kuş uçurtmadı. Ekipler, bayram alışverişine çıkan vatandaşların kendilerini güvende hissetmeleri için 7/24 görev yapacak.

Sivil olarak görev yapan, zaman zaman da kılıktan kılığa giren güven timleri de yaya trafiğinin yoğun yaşandığı noktalarda yaya devriye atarak yankesicilik, kapkaç, hırsızlık ve toplumsal olaylara karşı duyarlı şekilde görev alıyor. Bursa’nın daha huzurlu bir bayram geçirmesi için bayram boyunca 29 bin 242 kolluk kuvveti görev alacak.