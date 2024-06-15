Bursa’da 9 günlük Kurban Bayramı öncesi kazaların önüne geçilmesi amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında radarlı hız kontrolü yapıyor. Hız kurallarına uymayan araç sürücülerine idari para cezası uygulanıyor. Uygulama noktasında arıza yapan bir araç için gelen yol yardım aracı radara girerken sürücüsüne 3136 TL para cezası kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 9 günlük Kurban Bayramı öncesi yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla şehirde geniş güvenlik önlemleri aldı. Şehrin işlek cadde ve sokaklarında görev alan trafik polislerinin yanı sıra şehirlerarası yol ile ana arterler de radarla hız kontrolü yapıyor. Radar uygulamasında emniyet şerit ihlali, hatalı sollama ve aşırı hız kontrolü denetimi yapan trafik polisleri ihlal yapan sürücülere uygulama noktalarında idari para cezası uyguluyor.

Radar giren lüks otomobil sürücüsü, ’bu konvoyda radara nasıl girdim, onu merak ediyorum’ diyerek şaşırdı.

Yardıma geldi, radardan kaçamadı

Uygulama noktasında arıza yapan bir araç için gelen yol yardım aracı radara girdi. 3136 TL idari para cezası uygulanan sürücü görüntü çeken basın mensubuna ceza makbuzunu da göstermekten kaçınmadı.