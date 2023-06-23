Bursa İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, 9 günlük bayram tatili için yola çıkan vatandaşları akşam saatlerinde Kuzey gişelerinde uğurladı.

Araç içinde dikkatli olmaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulunan polis ve jandarma ekipleri, aynı zamanda yolculara hediye ve broşür dağıttı. Bayram tatili boyunca 815 polis ile 186 jandarma personeli sahada görev yapacak. 95 uygulama noktası kurulurken 1 helikopter ve dron ile havadan güvenlik sağlanacak.

Bursa İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa otoyolu Kuzey gişelerinde 9 günlük bayram tatili öncesinde yolculara sürpriz yaptı. Jandarma ve polis ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz, Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile trafik kazalarının önüne geçmek, can kaybı ve yaralanmaları en aza indirmek için gerekli tedbirleri aldı. Yetkililer, tatil süresince yollarda olan sürücülerin aşırı hız yapmamaları, sürüş esnasında cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemeri kullanımına özen göstermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Tümgeneral Aktemur ile İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, bu bayramı sıfır kazayla geçirmeyi ümit ettiklerini belirterek, havadan ve karadan trafiği denetleyerek vatandaşların can güvenliğini sağlamak için bayram boyunca hep birlikte sahada olacaklarını ifade ettiler. Tatil boyunca 1000 personelin 95 uygulama noktasında denetim yapacağı, jandarmaya bağlı bir helikopter ve dron ile de havadan ana arterlerin takip edileceği bildirildi.