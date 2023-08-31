Bursa'da bir otobüs şoförü, kontrolden çıkan yolcularla dolu aracı korkuluklara çarpıp uçuruma düşmekten kurtardı. Kazada 10 kişi yaralandı. Olay, öğleden sonra Gürsu Mahallesi'nde meydana geldi. Dışkaya Mahallesi Gürsu TOKİ-Gürsu metro istasyonu arasında çalışan ALG 620 plakalı D23 16 numaralı otobüsün frenlerinin boşaldığı söyleniyor. Dışkaya Mevkisi'nden düşen sürücü otobüsün yan tarafındaki korkuluklara çarparak yavaşladı. Yaklaşık 30 metrelik çitleri aşan otobüs, çitlere çarptıktan sonra yolun karşı tarafında durabildi. On otobüs yolcusu yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 ambulans ekipleri yaralıları Gürsu, Kestel ve Yüksek İhtisas hastanelerine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.