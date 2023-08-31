Bursa’da otobüs şoförü, kontrolden çıkan yolcu dolu aracı bariyerlere çarptırıp uçuruma yuvarlanmaktan kurtardı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Olay, Gürsu ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Dışkaya Mahallesi’ndeki Gürsu TOKİ-Gürsu metro İstasyonu arasında sefer yapan D23 nolu 16 ALG 620 plakalı otobüsün frenleri boşaldı. Dışkaya Mevkisi’nden aşağı doğru inen şoför, yol kenarında bulanan bariyerlere otobüsü çarptırıp hızını azattı. Yaklaşık 30 metre bariyerleri söken otobüs, yolun diğer tarafında uçurumun kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

Otobüsün içerisinde bulunan yolculardan 10’u yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar, Gürsu, Kestel ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.