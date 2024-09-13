Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında personele ‘Etkili iletişim problem çözme ve liderlik eğitimi’ verildi.BURSA(İGFA) - Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitmen Cemal Bozkurt tarafından iletişim unsurları, problem çözme teknikleri ve liderlik konuları örnek uygulamalarla ayrıntılı olarak anlatıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, İştirakler ve ilçe belediye personelinin katılımıyla gerçekleşen sunumlar, her bir eğitim programı için seçilmiş olan ve yaşanmış hikâyelerden oluşan filmler izletilerek katılımcıların görüş ve önerileri ile interaktif olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: igf