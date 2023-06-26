Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban Bayramı öncesi yoğun hareketliliğin yaşandığı Bıçakçılar Çarşısı’nı ziyaret etti. Bursa’nın marka değeri olan bıçağı daha da öne çıkarmak için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, tüm esnafla hayırlı ve bol kazançlı bayramlar diledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleneksel hale getirdiği bayram öncesi esnaf ziyaretlerine bu kez bıçakçılardan başladı. Başkan Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde yoğun hareketliliğin yaşandığı Bıçakçılar Çarşısı’nı ziyaret etti. Bıçakçı esnafıyla sohbet eden Başkan Aktaş, Kurban Bayramı’nın hayırlı ve bol kazançlar getirmesi dileğinde bulundu.

Endüstriyel ürün

Bursa’nın pek çok özelliği bünyesinde bulundurduğunu, bıçağın da Bursa’nın önemli markalarından biri olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Bursa bıçağının hak ettiği değere ulaşabilmesi adına, artık bir endüstriyel ürün olarak bütün dünya pazarlarında var olması adına büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Öncelikle Bıçakçılar Derneğimiz ve konunun tüm taraflarıyla bir araya gelerek geçen sene İspanya’dan başlayan süreci, bu sene Fransa’daki fuarla gerçekten zirveye çıkardık. Yine düzenlediğimiz festivalle beraber de sektörü daha üst düzey noktaya taşıdık. Bugün de bayram öncesi esnaflarımızı geziyoruz, selam veriyoruz. Bu manadaki düşünce ve önerilerini alıyoruz. Ben inanıyorum ki birkaç yıl içerisinde rakamlar çok daha ciddi hale gelecek. Esnafımızın belki bir miktar uzaklaştığı bu sektörün çok daha iyi noktalara taşınacağına yürekten inanıyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.

Güçlü bir sektör

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, hem bıçağa meraklı olduğunu hem de alışveriş yapmak için esnafı gezdiğini belirterek, “Bursa’nın potansiyeli yüksek dediğimiz bir özelliği de bıçakçılık. Bıçakçılık Bursa’da tarihsel olarak güçlü bir sektör. Bugün de esnafımızı ziyaret ettik. Ben de bu vesileyle hem esnafımızın hem de tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum” dedi.