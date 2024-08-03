Bursa’da Gönüllü Kuruluşlar Platformu öncülüğünde bir araya gelen binlerce kişi, İran’da düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Gazze’ye yönelik saldırıları protesto etti.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu’nun çağrısıyla binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Ulu Cami önünde toplandı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’ye düzenlenen suikast protesto edildi. AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Ahmet Kılıç ve Refik Özen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın da katıldığı protestoda Ulu Cami önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son buldu. Yürüyüş sonrası İsmail Haniye ve şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, İsmail Haniye’nin İran’da suikasta uğramadan önce yaptığı 3 Ağustos günü Gazze’ye ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek çağrısını hatırlattı. Haniye’nin çağrısına destek isteyen Eryağan, “Namussuzca vahşet karşısında uluslararası kuruluşlar üç maymunu oynuyor. Emperyalist Batı’nın şımarık çetesi İsrail öldürdükçe çete başı Netanyahu ayakta alkışlanıyor. Daha çok öldürmesi için teşvik ediliyor. Siyonist çete, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve onun şahsında milletimizi tehdit etme pervasızlığında bulunuyor. Bu tehditlerle milletimizi ve Cumhurbaşkanımızı sindireceklerini sanıyorlar, halt ediyorlar” dedi.