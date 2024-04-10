Bursa’da bayram namazı için vatandaşlar camilere akın etti. Tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami doldu taştı.

Bursa’da bayram namazı için binlerce vatandaş, kentte sabahın erken saatlerinden itibaren camilerin yolunu tuttu. Binlerce vatandaş ise namaz için tarihi Ulu Camii’yi tercih etti. Sabah namazı ile birlikte artmaya başlayan kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı.

Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Ulu Cami’ye gelen vatandaşlar, avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.